Hasan Şaş’tan Adana Demirspor’a büyük saygısızlık

TFF 1’inci Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, tesislerde davul zurna ile karşılanan ve anlaşma sağlanamayan teknik direktör Hasas Şaş ile ilgili açıklama yaptı.

“Hasan Şaş ile görüşme yaptık, şartlar ve koşulları konuştuk. Kendisi de süre istedi ve saat 17.00 arayacağını söyleyerek kulüpten ayrıldı” diyen Başkan Gökoğlu şöyle devam etti:

“Biz kendisinden telefon bekliyorduk. Ancak aramadı. Daha sonra 1-2 kez ben aradım, fakat telefonu kapalıydı. Bunun üzerine bizde resmi internet sayfamıza “Transfer Komitemiz eski milli futbolcu Hasan Şaş ile görüşme sonucunda anlaşmaya varamamıştır” açıklamasını koyduk.”

Teknik direktör konusunda alternatiflerin olduğunu da ifade eden Gökoğlu “3-5 güne kadar şartlarımızı kabul edecek bir teknik direktör ile anlaşacağız” dedi.