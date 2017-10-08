Lukas Podolski Köln'e dönüyor !

Özellikle 39 yaşındaki Cladio Pizarro’nun Köln’e imza atmasının ardından Podolski’nin de yuvaya dönmeyi umduğu dile getirildi.

Öte yandan Bayern Münih ile ilgili sorular da Podolski’ye soruldu. Podolski, Jupp Heynckes’in Bayern’e geri dönüşünü olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi.



Köln altyapısında oynadıktan sonra A Takım’a yükselen Podolski, başarılı performansı sonrasında 2006-2007 sezonunda Bayern Münih’in yolunu tuttu. Poldi, ardından tekrar Köln’e döndü ve 3 sezon eski takımında oynadı.



Alman golcü, 2012-2013 sezonunda ise Arsenal’e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ardından Inter’e kiralanan Podolski, 2 sezon Galatasaray’da forma giymiş ve sonrasında Vissel Kobe’ye katılmıştı.



Alman Milli Takımı ile 130 maça çıkan Podolski, 130 maçta 49 kez fileleri havalandırmış ve milli takıma bu yıl Mart ayında veda etmişti.