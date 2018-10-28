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  4. 28 Ekim 2018 16:33

Quaresma için bomba iddia !

Portekiz basını, "Taraftar istemiyorsa giderim." diyen Ricardo Quaresma'nın Sporting Lizbon'a dönebileceğini yazdı.

Quaresma için bomba iddia !
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Quaresma'nın "Taraftar istemiyorsa giderim" şeklindeki açıklamaları Portekiz'de geniş yankı buldu.

PORTEKİZ BASINI YAZDI: SPORTING'E DÖNEBİLİR

Portekiz basını daha önce Sporting'e dönmesi için görüşmeler yapılan Ricardo Quaresma'nın, ocak ayında yeniden eski kulübüne dönebileceğini iddia etti. Sporting taraftarları da efsane yıldızlarının dönmesi için mesaj yağdırmaya başladı. Ancak Beşiktaş'la 2020 yılına kadar sözleşmesi var. Portekiz ekibinin onun bonservis bedelini ödemesi mümkün görünmüyor.

BEŞİKTAŞ ÇİN VE ARABİSTAN TEKLİFLERİNE ÖNCELİK VERECEK

Siyah-Beyazlılar, Ricardo Quaresma ayrılacaksa da büyük bir maddi kazanç sağlamak için Çin ve Arabistan'dan gelen tekliflere öncelik verecek.

Akşam

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