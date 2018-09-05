  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 05 Eylül 2018 17:40

Soldado’dan kadro tepkisi !

Fenerbahçe'nin UEFA'ya sunduğu kadroda yer almayan golcü futbolcu Soldado, karara tepki gösterdi.

Soldado’dan kadro tepkisi !
A+ A-

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Belçika’dan Anderlecht, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ve Slovakya’dan Spartak Trnava’yla mücadele edecek sarı-lacivertliler, bugün sabah saatlerinde UEFA’ya 23 kişilik kadrosunu bildirdi. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. Soldado bu duruma Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Bir paylaşım yapan Soldado, “UEFA listesinde olmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak ve yarışacağımız diğer kulvarlarda takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olduFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

 

Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !

 

fenerbahçe haberleri , kadro , son dakika fenerbahçe haberleri , soldado , fenerbahçe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM