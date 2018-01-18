Tugay Kerimoğlu'ndan sürpriz hareket !

22 Aralık 2017 tarihinde ortak bir karar alarak 25 yıllık evlilikleri tek celsede bitiren eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ve Etkin Ünal‘ın dostluğu da mazide kaldı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanan ikili, dostça boşandıklarını söylese de eski eşler birbirine düşman kesildi.

TUGAY KERİMOĞLU 25 SENELİK EŞİNİ BİR KALEMDE SİLDİ!

Uzun zamandır sosyal medya hesabını askıya alan Tugay Kerimoğlu, geçen gün askıya aldığı hesabını tekrar aktifleştirdi. Instagram hesabını tekrar aktif hale getiren Tugay Kerimoğlu‘nun ilk hamlesi, iki çocuğunun annesi Etkin Ünal‘ı silmek oldu.

DOSTÇA BOŞANDIK DEMİŞTİ

Mahkeme salonu çıkışında basın mensuplarına “Etkin, hanımla dostça boşandık. Çocuklarımız için hâlâ görüşüyoruz, çocuklarımızın geleceğini planlıyoruz” açıklamasında bulunan Tugay Kerimoğlu‘nun yaptığı bu hamle kafalarda soru işareti bıraktı.