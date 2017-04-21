  1. 21 Nisan 2017 19:54

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok !

UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Finansal Fair Play ile ilgili yükümlülüklerin sadece bir kısmını yerine getirdikleri için yaptırımların devam edeceğini bildirdi.

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok !
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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a büyük şok.

UEFA'dan yapılan açıklamada iki ekibin 2016-17 sezonu için Finansal Fair Play ile ilgili yükümlülüklerin bir kısmını yerine getirdikleri ve bu yüzden onlara yönelik yaptırımların devam edeceği belirtildi. Buna göre iki ekip de Avrupa Kupaları'na katılımda bildirilen A listesine sınırlı sayıda oyuncu koymaya devam edecek ve aynı zamanda da transfer konusundaki kısıtlamalar sürecek. İki kulübün de UEFA ile olan anlaşması 2018-19 sezonu sonuna kadar devam ediyor. 

Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA tarafından 2016-17 sezonu için belirlenen hedefleri tutturduğu fakat 2019-20 sezonunun sonuna kadar gözlemin devam edeceği kaydedildi.

Dinamo Zagreb, PSG ve Manchester City ise bütün yükümlülüklerini yerine getirdikleri için UEFA gözetiminden çıktıkları açıklandı. 

Ajansspor

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