UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok !

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a büyük şok.

UEFA'dan yapılan açıklamada iki ekibin 2016-17 sezonu için Finansal Fair Play ile ilgili yükümlülüklerin bir kısmını yerine getirdikleri ve bu yüzden onlara yönelik yaptırımların devam edeceği belirtildi. Buna göre iki ekip de Avrupa Kupaları'na katılımda bildirilen A listesine sınırlı sayıda oyuncu koymaya devam edecek ve aynı zamanda da transfer konusundaki kısıtlamalar sürecek. İki kulübün de UEFA ile olan anlaşması 2018-19 sezonu sonuna kadar devam ediyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA tarafından 2016-17 sezonu için belirlenen hedefleri tutturduğu fakat 2019-20 sezonunun sonuna kadar gözlemin devam edeceği kaydedildi.

Dinamo Zagreb, PSG ve Manchester City ise bütün yükümlülüklerini yerine getirdikleri için UEFA gözetiminden çıktıkları açıklandı.