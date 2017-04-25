Van Persie Lazio'ya mı gidiyor ?

Robin van Persie, Lazio teması ileri boyuta mı taşındı? Transfer döneminde ismi Lazio ile anılan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Robin van Persie, Instagram'dan İtalyan kulübünün Hollandalı futbolcusu Stefan de Vrij'in resmini beğendi.



Lazio defansının önemli isimlerinden Stefan de Vrij, Instagram sayfasından pizza pişirdiği bir fotoğrafı paylaşırken ''İtalyan gibi hissetmek istiyorsan, İtalyan gibi davranmalısın'' notu yazdı.



Van Persie de Lazio futbolcusunun bu paylaşımını beğendi. De Vrij de bunun üzerine Van Persie'ye, "Doğru, değil mi?" şeklinde bir mesaj yolladı. Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsünün sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağı büyük bir merak konusu.