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  1. 28 Nisan 2017 15:15

İlk başkan adayı Adnan Öztürk

Galatasaray'da Adnan Öztürk başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

İlk başkan adayı Adnan Öztürk
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Kulübün gidişatından memnun olmayan ve camianın ileri gelenlerinin desteğini alan Öztürk'ün önümüzdeki hafta adaylığını açıklamaya hazırlandığı ifade edildi.
 
Galatasaray Kulübü'nde kulisler yeniden ısınmaya başladı. Abdurrahim Albayrak'ın kongre çağrısı yapmasının ardından Adnan Öztürk de harekete geçti. Sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri ile toplantılar yapan ve projelerini sunan Öztürk'ün tam destek aldığı ve önümüzdeki hafta adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi. Özhan Canaydın ve Ünal Aysal dönemlerinde yöneticilik yapan Adnan Polat'ın başkan seçildiği 2009 yılında 2300 oy alarak ciddi bir destek gören Öztürk'ün Galatasaray'da değişim gerektiğini savunarak kolları sıvadığı ifade edildi.

TARAFTAR ARKASINDA

Sarı-kırmızılı kulübün gidişatından memnun olmayan Adnan Öztürk'ün eski başkanlar ve yöneticiler ile buluşarak güçlü bir liste kurmayı planladığı bildirildi. Yöneticilik döneminde yaptığı çıkışlarla bilinen ve taraftarların sevgisini kazanan Öztürk'ün muhtemel bir seçimde şansının oldukça yüksek olduğu yorumları yapılıyor.

BİTİŞ NOKTASINA GELDİK

Adnan Öztürk, Galatasaray'ın durumuyla ilgili, "Kara kara düşünüyorum. Gidişat iyi değil. Bu gidişat iyi değil ve bence bitiş noktası da yaklaştı" ifadesini kullanmış, adaylığıyla ilgili de, "Ben bu camiada bana ne zaman görev düşerse yaparım" ifadesini kullanmıştı..

Fotomaç

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