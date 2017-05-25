Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 33. HAFTA PROGRAMI
27 Mayıs
16:00 Atiker Konyaspor - Akhisar Bld. (Serkan Tokat)
16:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Barış Şimşek)
18:00 Medipol Başakşehir - Adanaspor (Halis Özkahya)
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ali Palabıyık)
28 Mayıs
16:00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)
16:00 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Karabükspor - Kayserispor (Bülent Birincioğlu)
19:00 Gaziantepspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
29 Mayıs
20:00 Alanyaspor - Galatasaray (Halil Umut Meler)