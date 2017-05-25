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  5. 25 Mayıs 2017 13:32

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu
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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 33. HAFTA PROGRAMI

27 Mayıs

16:00 Atiker Konyaspor - Akhisar Bld. (Serkan Tokat)

16:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Barış Şimşek)

18:00 Medipol Başakşehir - Adanaspor (Halis Özkahya)

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ali Palabıyık)

28 Mayıs

16:00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)

16:00 Osmanlıspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 Karabükspor - Kayserispor (Bülent Birincioğlu)

19:00 Gaziantepspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

29 Mayıs

20:00 Alanyaspor - Galatasaray (Halil Umut Meler)

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