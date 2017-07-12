Andy Murray, Wimbledon’a veda etti

Turnuvada geçen yılın şampiyonu olan 1 numaralı seribaşı Andy Murray, ABD’li Sam Querrey’e 3-2 mağlup olarak, Wimbledon’dan çeyrek finalde elendi.

Murray daha önce 7 kez yendiği rakibi karşısında birinci sete etkili servislerle başlayarak, oyunu kontrol altına aldı ve rakibinin de servis oyununu kırarak bu seti 6-3 önde bitirdi.

İkinci sette bu sefer oyuna ağırlığını koyan Querrey birinci setin rövanşını 6-4 alarak, setlerde durumu 1-1′ e getirdi.

Üçüncü setin skorunu Tie-Break tayin etti ve bu oyunu 7-4 kazanan Murray, seti de 7-6 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü ve beşinci sette Querrey, Murray’in servis oyunlarını kırmasının yanı sıra, arka çizgiye gönderdiği etkili vuruşları ile puanları alarak, dördüncü ve beşinci seti 6-1 kazandı.

Böylece Sam Querrey, 2 saat 46 dakika süren maçı, 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1’lik skorlarla kazanarak, Wimbledon’da yarı finale yükselmiş oldu.