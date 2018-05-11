Çağla Büyükakçay: En büyük hedefim...

Sporun yöneticileri ile sektörün önde gelen isimleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nün konuğu oldu, geleceğin spor yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya getiren etkinlik, dün İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşti.

Etkinlikte, Mobilet Dijital Hizmetler Genel Müdürü Karaoğlan Taşçı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer, PUMA Türkiye Perakende Operasyon Müdürü İlyas Gürkan Can, Fenerbahçe Spor Ürünleri Lisans ve İş Geliştirme Müdürü Baran İpek ve Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay konuşmacı olarak yer aldı.

BİLGİ Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte milli sporcu Çağla Büyükakçay kariyer yolculuğunu paylaştı.

“BAŞARAMAZSIN DİYEN ÇOKTU”

Tenise sekiz yaşında başladığını ve profesyonel olma yolunda birçok zorlukla karşılaştığını belirten başarılı sporcu, “Benim ilk başladığım dönemde ‘yapamazsın, çok zor' diyenler oldu. Bizim ülkemizde çok fazla ön yargı var, beni de ailemi de vazgeçirmeye çalıştılar. O günkü koşullarda bir sporcunun bırakın ilk 100'e, ilk 200'e bile girmesi imkansız gibi bir şeyken ben başardım. Pes etme noktasına geldiğim çok an vardı ancak profesyonel sporcuysanız buna da göğüs germeniz ve fedakarlık yapmanız gerekiyor” diye konuştu.

“EN BÜYÜK HEDEFİM GRAND SLAM KAZANMAK VE İLK 50’YE GİRMEK”

Kariyer hedeflerini anlatan Çağla Büyükakçay, bir gün mutlaka Grand Slam kazanmak istediğini söyledi ve ekledi: “Tenise çok fazla emek verdim. Türkiye'de tenis dalında birçok ilk yaşadım, tenisseverlere de yaşattım. Eski başarılarımla değil de, yeni başarılar kazanarak anılmak istiyorum. Hedefim ilk 50'ye girmek. İlk 100'e girmek bir rüyayken gerçek oldu, 60. sıraya kadar yükseldim. Şimdi ‘İlk 50 neden olmasın ki?' diyorum. Kariyerimde bir Grand Slam turnuvası kazanmak da dileğim.”

Gelecek planları üzerine sorulan bir soruya ise Büyükakçay, “Kariyerimin bitmesine daha var ama kariyerim bitince kesinlikle gençlere yol göstermek istiyorum. Çünkü iyi bir sporcu olmak sadece yetenekle olmuyor. İyi kararlar almak, konuşmak, kendini ifade etmek ve daha çok çalışacağını bilmek de önemli. İleride sporculara hem tecrübelerimi aktarmak, hem de kariyerlerini yönetmek istiyorum. Benim işim, yeni sporculara yeni şeyler öğretmek olacak” diye cevap verdi.

Organizasyonda konuşan bir diğer isim Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Yavuz Kocaömer de paralimpik sporunu anlattı. Son dönemde paralimpik sporlarda büyük aşama kaydedildiğini belirten Kocaömer, paralimpik sporcularla olimpik sporcuların her alanda eşitlenmesi gerektiğini de ifade etti: “Eskiden Paralimpik ile olimpik şampiyonların eşitliği yoktu. Olimpiyatta altın madalya alanlara 300 cumhuriyet altını verilirken, paralimpik sporculara 25 altın veriliyordu. Senelerce uğraştık, eşitliği sağladık. Şimdi ikisi de 300 altın alıyor. Bunu sadece maddi anlamda değil her alanda eşitlemeliyiz.”

PUMA Türkiye Perakende Operasyon Müdürü İlyas Gürkan Can gençlere gelecek hakkında tavsiyeler verirken, Fenerbahçe Spor Ürünleri Lisans ve İş Geliştirme Müdürü Baran İpek de lisanslama ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

Mobilet Dijital Hizmetler Genel Müdürü Karaoğlan Taşçı ise spor biletlemesi ile ilgili önemli bilgiler verdi. İleride yüz tanıma özelliğine geçmek istediklerini belirten Taşçı, “Artık her şey dijitale dönüyor. Biz de kendimizi buna göre şekillendiriyoruz. Birçok çalışmamız var. Bunlardan birisi de yüz tanıma özelliği ile stadyumlara giriş” ifadesini kullandı.