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  4. 15 Mayıs 2017 22:39

Federer, Fransa Açık'a katılmayacak

İsviçreli tenisçi Federer, 22 Mayıs'ta başlayacak sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a katılmayacağını duyurdu.

Federer, Fransa Açık'a katılmayacak
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İsviçreli tenisçi Roger Federer, 22 Mayıs'ta başlayacak sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) katılmayacağını duyurdu.

Federer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kariyerinde devamlılık sağlamak amacıyla müsabaka takviminde bazı değişikliklere gitmek zorunda olduğunu belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki, Fransa Açık'a katılmamaya karar verdim. Kort içinde ve dışında çok sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha birçok yıl tenis oynamaya devam etmek için bu seneki toprak kort turnuvalarını atlayıp çim ve sert kort turnuvalarına odaklanmanın benim için en iyisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun kalanı için fiziksel durumunu göz önüne aldığında toprak kortun öncelikleri arasında olmadığına karar verdiğini aktaran tecrübeli tenisçi, "Beni her zaman destekleyen Fransız taraftarları özleyeceğim. Gelecek yıl onları görmek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

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