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  4. 25 Mayıs 2017 21:39

İpek ve Başak’tan erken veda !

Fransa Açık'ta mücadele eden milli tenisçilerimiz İpek Soylu ve Başak Eraydın, turnuvadan elendi

İpek ve Başak’tan erken veda !
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Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık’ta tek kadınlarda ana tabloya katılma mücadelesi veren milli tenisçilerimiz İpek Soylu ve Başak Eraydın ikinci eleme turunda turnuvaya veda etti.

İpek Soylu, Ukraynalı rakibi Kateryna Kozlova’ya 7-6, 2-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup olurken geçen yıl ana tabloda mücadele ettiği turnuvada bu sezon yoluna çiftlerde devam edecek.

Rumen tenisçi Ana Bogdan’la karşı karşıya gelen Başak Eraydın ise korttan 6-4 ve 6-3’lük setlerle mağlup ayrıldı ve kariyerinin ilk Grand Slam turnuvasına veda etmiş oldu.

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