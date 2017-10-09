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  4. 09 Ekim 2017 17:04

Maria Sharapova İstanbul'a geliyor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Rus tenisçi Maria Sharapova'nın katılacağı TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

Maria Sharapova İstanbul'a geliyor
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Durmuş, AA'ya yaptığı açıklamada, daha önce Sharapova'nın katılacağını duyurdukları TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğine ev sahipliği yapacak kentin belli olduğunu bildirdi.

Sokak tenisi projesinin 2017 finali niteliğindeki organizasyonun yine şölen havasında geçeceğini dile getiren Durmuş, "TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliği, 26 Kasım'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Tüm tenisseverleri bu şöleni izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Durmuş, etkinlikte dünyaca ünlü tenisçi Sharapova'nın, milli sporcu Çağla Büyükakçay ile maç yapacağını söyledi.

Etkinlikte tenisseverlerin hayranlıkla takip ettikleri sporcuları izleme şansı bulacaklarını belirten Durmuş, "Amacımız Türkiye'de tenisin bilinirliğini ve sporcu sayımızı artırmak. Sokak tenisi projesini, Türkiye'de tenisin tabana yayılması adına çok önemli buluyoruz." yorumunu yaptı.

Maria Sharapova , TEB BNP Paribas Tennis Stars Series , tenis
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