Nadal Fransa Açık'ta fark ettı

Fransa Açık’ta tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, Gürcü rakibi Nikoloz Basilashvili’yi 6-0, 6-1 ve 6-0’lık setlerle mağlup ederek dördüncü tura yükselmeyi başardı.

Bir saat 30 dakika süren maçta 25 yaşındaki tenisçiye hiç şans tanımayan Nadal, neredeyse kusursuz bir performans sergiledi. 27 ‘winner’ kaydeden ve rakibine yalnızca 5 ‘winner’ imkanı tanıyan efsane raketin dördüncü turdaki rakibi vatandaşı Roberto Bautista Agut oldu. Agut, üçüncü turda 23 yaşındaki Çek tenisçi Jiri Vesely’yi 6-3, 6-4 ve 6-3’lük setlerle devirmişti.

Nadal-Agut mücadelesinin galibi çeyrek finale yükselecek ve Milos Raonic-Pablo Carreno Busta eşleşmesinin kazananıyla yarı final mücadelesi verecek.