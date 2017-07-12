Nadal'a 'çöp' tepkisi !

Wimbledon Rafael Nadal için hiç de parlak geçmedi. Gilles Muller’e 5 set sonunda elenerek turnuvaya veda eden, maç öncesinde ısınırken kafasını kirişe vuran, karşılaşma sırasında gözüne güneş gelen İspanyol raket, şimdi de maçta yaptığı bir başka hareket ile gündeme oturdu.

Nadal’ın oyun arasında otururken top toplayıcı çocuğu çağırıp çöpünü, çöp kutusuna attırdığı anlar kameralara yansıdı. Ancak çöp kutusu aslında Nadal’ın hemen yanındaydı ve söz konusu hareket tenis izleyicilerinden büyük tepki topladı.

Özellikle sosyal medyada ünlü sporcuya “tembelliği” üzerinden ağır eleştiriler yöneltildi. Ancak Nadal’ın mücadele içinde kutuyu göremeyeceğini savunanlar, hareketin maç içi ritüellerine olan bağlılığından kaynaklandığı söyleyenler de oldu. Gerçekten de birkaç yıl önce Nadal yine aynı hareketi yaparken görüntülenmişti: