Nadal'dan Roma Açık'a erken veda

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 4 numarası İspanyol Rafael Nadal, çeyrek finalde Avusturyalı Dominic Thiem'e 2-0 yenilerek elendi.



Başkent Roma'da, Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda oynanan turnuvaya, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.



Tek erkeklerde, günün 3. çeyrek final maçında Roma'da en çok şampiyonluk kazanan Nadal, 23 yaşındaki 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem ile 10 bin seyirci kapasiteli merkez kortta karşılaştı.



Tribünlerin tamamına yakınının dolu olduğu maçın ilk setinde Thiem, servis oyunlarını almasının yanı sıra iki kez rakibinin servisini kırdı ve sette 5-1 öne geçti. Yedinci oyundan itibaren toparlanan Nadal, Thiem'in rehavete kapılmasından faydalanarak servis de kırmasına rağmen ilk seti 6-4 kaybetti.



Nadal, ikinci sete istekli bir başlangıç yapmasına rağmen rakibinin agresif oyununa karşı koyamadı. Basit hatalar yapan İspanyol tenisçi, ikinci seti 6-3, karşılaşmayı da 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.



Nadal, böylece bu sezon toprak kortta Monte Carlo, Barcelona ve Madrid'de kazandığı şampiyonluk unvanlarıyla geldiği Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti.



İspanyol raketin, bu sezon toprak kortta yakaladığı 17 maçlık yenilmezlik serisi de Roma'da son buldu.



Thiem ise, Barcelona ve Madrid'de finalde kaybettiği Nadal'dan rövanşı almış oldu. Avusturyalı raket, yarı finalde, dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile Arjantinli Juan Martin Del Potro eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Nadal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "O, benden daha iyi oynadı. Uzun ve agresif oynadı. Bugün iyi oynamadım. Böyle birbirine yakın turnuvalarda her zaman üst seviyede oynayamayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.