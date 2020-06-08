Saran Medya’nın düzenlediği Kadınlar Tenis Turnuvası’nın şampiyonu o oldu

Saran Medya’nın organizasyonuyla ve Sport2Life sponsorluğunda 3-6 Haziran tarihleri arasında, Çekya’nın başkenti Prag’ta düzenlenen, dünya 3 numarası Karolína Plíšková’nın yanı sıra 2019 Rolland Garros finalisti Marketa Vondroiusova, Karolina Muchova, Katerina Siniakova, Barbora Strycova ve Kristyna Pliskova’nın yer aldığı kadınlar tenis turnuvası 6 Haziran Cumartesi günü oynanan final maçıyla son buldu.
Tenis severlerin Türkiye’de S Sport’tan canlı olarak takip ettiği turnuvanın şampiyonu, dünya 3 numarası Karolina Pliskova oldu. Küresel salgın döneminde canlı tenis etkinliği izlemeye hasret kalan sporseverler, dünyaca ünlü kadın raketlerin korta çıktığı turnuvayla tenis dolu bir hafta geçirme fırsatı yakaladı.
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