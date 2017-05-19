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  4. 19 Mayıs 2017 20:10

Sharapova özel davetiye istemeyecek

Maria Sharapova, grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a özel davetiye (wild card) ile ana tablodan katılmak için başvuru yapmayacağını belirtti.

Sharapova özel davetiye istemeyecek
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Kendisine ait internet sitesinden açıklamada bulunan Rus tenisçi, 3-16 Temmuz'da düzenlenecek sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a katılım durumunu değerlendirdi.

Wimbledon'da yer almak için özel davetiye istemediğini belirten Sharapova, "Katıldığım son 3 turnuvada aldığım derecelerin ardından dünya sıralamasındaki yerimi geliştirmeye başladım. Wimbledon'ın eleme turuna kalabilmek amacıyla Roehampton'daki turnuvada mücadele edeceğim, ana tabloya kalmak için wild card başvurusu yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Birmingham'da düzenlenen organizasyona katılacağı için mutlu olduğunu vurgulayan Sharapova, son katıldığı Roma Açık'ta yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlandığını da aktardı.

Yasaklı maddeler listesinde yer alan meldonyum kullandığı gerekçesiyle geçen yıl 26 Ocak'ta tenisten 15 ay men cezası alan Sharapova, cezasının 26 Nisan'da sona ermesinin ardından özel davetiye ile Stuttgart, Madrid ve Roma'daki turnuvalarda mücadele etmişti. Fransa Açık'a katılmak için gereken puanı toplayamayan dünya 211'incisi Sharapova'nın özel davetiye başvurusu, Fransa Tenis Federasyonu tarafından onaylanmamıştı.

Son olarak Wimbledon Tenis Turnuvası öncesinde Birmingham'da düzenlenen organizasyona özel davetiye ile katılma hakkı elde eden Sharapova, bu turnuvada iyi bir derece alarak dünya sıralamasında ilk 128 arasına girerse, Wimbledon'a eleme turundan katılmaya hak kazanacak.

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