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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: Bizde kimsenin hesabı kalmaz

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: Bizde kimsenin hesabı kalmaz
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Trabzonspor, sosyal medya platformları üzerinden Fenerbahçe maçının görüntülerini paylaşarak, "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, resmi X hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyonları video olarak paylaştı.

X gönderisinde, "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK sevklerinin takipçisi olacaklarını belirterek,  "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" açıklamasında bulundu.

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor maç
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