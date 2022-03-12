Ukrayna'dan Rus tankına ''sürpriz'' pusu! O anlar kamerada

Ukrayna ordusu, Mariupol kentindeki bir sokakta ilerleyen Rus tankını pusuya düşürerek imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en yoğun olduğu kentlerden Mariupol'de çatışmalar devam ediyor. Kentteki Ukrayna askerleri, oyun alanlarının ve evlerin olduğu yerleşim yerinde ilerleyen bir Rus tankını pusuya düşürdü. Askerler, görüş mesafesine giren Rus tankını vurarak imha etti. İsabet alan tanktan duman yükselirken, Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna topraklarına ayak bastığınızda ölüm fermanınızı imzaladınız” denildi.