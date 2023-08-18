A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na İsveç galibiyeti ile başladı.
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç ile karşılaştı.
Ay yıldızlılar mücadeleyi set vermeden 3-0 kazandı.
İKİNCİ MAÇ PAZAR GÜNÜ
Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.
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