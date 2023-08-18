  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i geçti
Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na İsveç galibiyeti ile başladı.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç ile karşılaştı.

Ay yıldızlılar mücadeleyi set vermeden 3-0 kazandı.

İKİNCİ MAÇ PAZAR GÜNÜ
Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.

Etiketler a milli voleybol isveç maç set
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En beğenilen siyasetçi anketi açıklandı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatile harcadığı para şoke etti
İYİ Parti'de çarpıcı kulis: ''Genel başkan olamazsam yeni parti kurarım''
Bakanlardan Togg üretim tesisine ziyaret
12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler
Mehmet Şimşek istifa etti iddialarına yalanlama
Evinin balkonunda çıplak halde twerk yaptı
İstanbul'da kısa mesafe cinayeti! Dehşet anları kamerada
Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin neden düştü?
Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı