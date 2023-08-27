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Bravo kızlar! Filenin Sultanları Belçika'yı da devirdi

Bravo kızlar! Filenin Sultanları Belçika'yı da devirdi
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Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda namağlup yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, turnuvaya ev sahipliği yapan Belçika’yı son 16 turunda 3-1’lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

C Grubu’ndaki beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brüksel’deki son 16 turu mücadelesinde Belçika ile karşılaştı. İlk seti 25-22 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti 16-25 kaybetti. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan millilerimiz, 25-15’lik üstünlüğün ardından setlerde 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Dördüncü sete iyi başlayan taraf ev sahibi Belçika oldu. Özellikle blok sayılarıyla millilerimize zorluk çıkartan Belçika, setin ilk bölümüne önde girdi. Ancak savunmada toparlanan Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt’un etkili servisleri ve Melissa Vargas’ın hücumlarıyla setin son bölümünde öne geçmeyi başardı.

Nefes kesen dördüncü setin sonunda 6 kez maç sayısı kullanan Filenin Sultanları, seti 32-30 kazanarak 3-1’lik skorla üst üste 12. resmi maçını kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

“Filenin Sultanları”, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya’nın Floransa şehri ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak. Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Salon: Paleis 12
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)
Türkiye: Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)
Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van De Vyver (Rampelberg, Krenicky, Demeyer, Van Sas, Herbots, Lemmens)
Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30
Süre: 115 dakika (25, 25, 24, 41)

Etiketler Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final belçika maç sonucu
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