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  4. Ebrar Karakurt kendisini hedef alan kişiye smacı bastı!

Ebrar Karakurt kendisini hedef alan kişiye smacı bastı!

Ebrar Karakurt kendisini hedef alan kişiye smacı bastı!
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından ay-yıldızlı formalı müsabaka fotoğraflarını ''Savaşa savaşa kazanıyoruz'' yazısıyla paylaştı. Milli voleybolcunun paylaşımının altına gelen yorum ise dikkat çekti.

Önceki gün 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geldi. 

Filenin Sultanları heyecan dolu karşılaşmada rakibini 3-1'lik skorla devirdi ve çeyrek finale yükseldi. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, maç fotoğraflarını ''Savaşa savaşa kazanıyoruz'' açıklamasıyla paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt'un paylaşımının altına, "Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…" sözleriyle voleybolcuyu hedef aldı.

Karakurt, kullanıcıya "Boş yapma Abdülhamid" diyerek yanıt verdi.

 

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından ay-yıldızlı formalı müsabaka fotoğraflarını ''Savaşa savaşa kazanıyoruz'' yazısıyla paylaştı. Milli voleybolcunun paylaşımının altına gelen yorum ise dikkat çekti.

 

Etiketler filenin sultanı smaç ebrar karakurt a milli takım takipçi
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