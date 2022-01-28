Ebrar Karakurt'tan kötü haber

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Milli voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğunu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pembe renkli kısa saçlarıyla sporseverlerin dikkatini çeken Ebrar Karakurt, 12 yaşındayken Vakıfbank'ta başladığı voleybol hayatını İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında sürdürüyor.

2000 doğumlu olan Ebrar Karakurt, 2021 yılı itibarıyla 21 yaşındadır ve bekardır. Ebrar Karakurt 1.96 metre boyunda, 72 kilo ve oğlak burcudur. Sosyal paylaşım sitesi 'da @ebrarkarakurt18, 'da @karakurtebrar18 kullanıcı adıyla yer almaktadır.

İlköğretim ve lise eğitimini Doğa Koleji'nde tamamladı. 2012 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'nde voleybol hayatına başladı. Vakıfbank formasıyla 2 sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt, 2020 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymeye başladı.

U12 ve U23 Milli Takımı ile dünya şampiyonu olma heyecanı yaşadı. U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2021 yılında Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol takımının kazandığı maçlarda sergilediği hırs ve azimle alkış topladı. 2021 yılında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer oldu ve kariyerini burada sürdürüyor.