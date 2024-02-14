Fenerbahçe Opet yarı finalde
Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyesi'ni setlerde 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler, rakibi 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-22)
Süre: 68 dakika (21, 20, 25)
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