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Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı

Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımı, Almanya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, C Grubu'na ev sahipliği yapan Almanya'yı set vermeden 3-0 yendi.

Grubunu yenilgisiz lider bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Etiketler A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları
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