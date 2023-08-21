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Filenin Sultanları, Avrupa'da 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları, Avrupa'da 3'te 3 yaptı
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Filenin Sultanları, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki 3'üncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi. Almanya’da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk vatandaşlar, millileri yalnız bırakmadı.

Milliler, gruptaki 4'üncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Yunanistan ile karşılaşacak. 

DHA

Etiketler filenin sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
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