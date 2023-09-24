Filenin Sultanları Belçika'yı yenerek 7'de 7 yaptı

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Belçika'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri B Grubu son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı.

YAZA DAMGA VURDUK!

Filenin Sultanlar, yoğun geçen yaz takvimine damga vurdu. İlk olarak Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan Milliler, daha sonra Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için Tokyo'da eleme grubu oynayan Filenin Sultanları, dün Japonya'yı yenerek olimpiyat vizesini de aldı. Sultanlar, Belçika'yı da yenerek grubu namağlup lider tamamladı.

GALİBİYET SERİSİ 22'YE ÇIKTI

Filenin Sultanları, Belçika zaferiyle birlikte galibiyet serisini 22 maça çıkardı. Milli Takımımız, eleme grubunu 21 puanla namağlup lider tamamladı.

Sultanlar, son olarak Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-2 yenilmişti.

MAYIS 2024'E KADAR DÜNYA 1 NUMARASIYIZ

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Mayıs 2024'e kadar dünya 1 numarası olmayı garantiledi.

TÜRKİYE 3-0 BELÇİKA

İlk set: 25-14

İkinci set: 25-20

Üçüncü set: 25-21