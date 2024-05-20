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Filenin Sultanları, Fransa'yı ezip geçti

Filenin Sultanları, Fransa'yı ezip geçti
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız, ilk haftası Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, ilk haftası Antalya’da organize edilen Milletler Ligi’nin dördüncü maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-0 Türkiye lehine sona erdi. Maçta setler; 25-19, 25-16, 25-19 bitti.

SULTANLAR İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Dünya 1 numarası Türkiye, ilk maçında Japonya’ya final setinde 3-2 mağlup olurken ardından ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Avrupa voleybolonun dikkat çeken takımlarından olan Hollanda karşısında parkeden 3-1 galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar Fransa maçı öncesi son mücadelesinde ise İtalya’ya 3-1’lik skorla kaybetti.

ABD’DE OYNANACAK İKİNCİ HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU

Antalya etabının tamamlanmasının ardından Filenin Sultanları ABD’ye hareket edecek. ABD’de düzenlenecek ikinci haftada Türkiye, ilk mücadelesini Almanya ile oynayacak.

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

Etiketler filenin sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı türkiye
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