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Filenin Sultanları Olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

Filenin Sultanları Olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne de galibiyetle başladı.

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne de galibiyetle başladı. Milli Takım, Porto Riko’yu set vermeden geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

Türkiye setleri 25-29, 25-16 ve 25-14 aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

Etiketler milli takım olimpiyat eleme
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