Filenin Sultanları tarih yazdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadele karşılıklı sayılarla başlarken Sırbistan ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci sette Ebrar Karakurt'un etkili oyunuyla seti 25-21 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sete iyi başlayan ve farkı 4 sayıya kadar çıkaran Filenin Sultanları, bu farkı koruyamadı ve seti 25-22 kaybetti. Dördüncü setin sonunu iyi oynayan ve 25-22 kazanan Ay-Yıldızlılar mücadeleyi karar setine taşıdı. Son sete de etkili başlayan Filenin Sultanları, 15-13 kazanarak durumu 3-2'ye getirdi ve Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan - Türkiye: 2-3

SALON: Paleis 12

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

SIRBİSTAN: Stevanovic, Boskovic, Ognjenovic, Popovic, Busa, Lozo, Pusic, Jegdic, Lazovic, Aleksic, Drca

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas Gizem Örge, Simge Aköz, İlkin Aydın, Elif Şahin, Ayça Aykaç

SETLER: 27-25, 21-25, 25-22, 22-25, 13-15

SÜRE: 141 dakika (31' 27' 31' 30' 22')

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadele karşılıklı sayılarla başlarken Sırbistan ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci sette Ebrar Karakurt'un etkili oyunuyla seti 25-21 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sete iyi başlayan ve farkı 4 sayıya kadar çıkaran Filenin Sultanları, bu farkı koruyamadı ve seti 25-22 kaybetti. Dördüncü setin sonunu iyi oynayan ve 25-22 kazanan Ay-Yıldızlılar mücadeleyi karar setine taşıdı. Son sete de etkili başlayan Filenin Sultanları, 15-13 kazanarak durumu 3-2'ye getirdi ve Avrupa şampiyonu oldu.

FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

KUPAYI KAPTAN EDA ERDEM KALDIRDI

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, kupayı CEV Başkanı Aleksandar Boricic'ten aldı. Kupayı kaldıran kaptan Eda Erdem, daha sonra bu sevinci takım arkadaşlarıyla paylaştı.

OSMAN AŞKIN BAK MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Brüksel'de oynanan mücadeleyi takip etti. Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filenin Sultanlar için özel şarkı hazırlayan Tarkan da mücadeleyi yerinden izledi.