Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi İtalya oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. İtalya ise çeyrek finalde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 yenerek Filenin Sultanları'nın rakibi oldu. Türkiye - İtalya yarı final müsabakası 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.