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Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi İtalya oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. İtalya ise çeyrek finalde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 yenerek Filenin Sultanları'nın rakibi oldu. Türkiye - İtalya yarı final müsabakası 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

 

Etiketler filenin sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı italya Olimpiyat
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