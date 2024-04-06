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Galatasaray'dan açıklama: 40 kişilik grup tarafından saldırıya uğradık

Galatasaray'dan açıklama: 40 kişilik grup tarafından saldırıya uğradık
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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, dün gerçekleşen Galatasaray Kadın Voleybol maçının ardından yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam bir üyemiz 14 yaşındaki kızıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır.

Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık.

Kulübümüz bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır.

Başkanımız itidâl vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olaylardan endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında da takip ettiğimiz taasubun vücut bulmuş hali Uğur Dündar ve benzeri bağnaz, provakatör sözde yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir.


Bu sinsi ve başarı için her yolu mübah sayan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz."

Etiketler Galatasaray saldırı kadın voleybol
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