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Galatasaray'dan, VakıfBank'a farklı açılış tarifesi

Galatasaray'dan, VakıfBank'a farklı açılış tarifesi
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Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray Daikin, Vakıfbank ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Daikin, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Vakıfbank karşısında 7 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Caratasu, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Kalandadze)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Kiera Van Ryk, Markova, Yuan Xinyue, Ayça Aykaç (L), (Cansu Özbay, Bosetti, Kendall Kipp, Deniz Uyanık)
Setler: 25-21, 25-22, 25-15
Süre: 1 saat 20 dakika

Etiketler Galatasaray Daikin Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi VakıfBank
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