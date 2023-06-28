Genç voleybolcu Miray Karasu hayatını kaybetti

Eymir Spor Kulübünün 17 yaşındaki genç voleybolcusu Miray Karasu, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Eymir Spor Kulübü’nün genç voleybolcusu Miray Karasu, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Arife günü Kastamonu yolunda trafik kazası geçiren ve Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miray Karasu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

17 yaşındaki genç sporcunun cenazesi yarın Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Eymir Spor Kulübü Başantrenörü Güven Cılız, Karasu’yu kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) yayımlanan başsağlığı mesajında, “Miray Karasu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.