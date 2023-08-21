Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında?
A Milli Voleybol takımında oynayan Melissa Vargas, Çin karşısında gösterdiği performansla gündem oldu. Peki Melissa Vargas kimdir?
Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol takımında ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı voleybolcudur.
Vargas, 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos şehrinde doğdu. Voleybola 12 yaşında başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov'da oynamaya başladı. 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2021 yılında Türkiye vatandaşlığı aldı.
Vargas, Türkiye kadın millî voleybol takımı forması ile 2021 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.
Vargas, 1.94 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığındadır. Pasör çaprazı pozisyonunda oynamaktadır.
Vargas, Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonunda CEV Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanmasında önemli rol oynadı.
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