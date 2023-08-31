Polonya Milli Takımı'ndan Melissa Vargas'a tepki çeken hareket!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında Polonya’yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken milli oyuncumuz Melissa Vargas'a yapılan hareket sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında Polonya’yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

MELISSA VARGAS İLE SELAMLAŞMADILAR!

Karşılaşma sonrası selamlaşan iki takım birbirlerini tebrik etti. Polonya takımının Melissa Vargas'ın elini sıkmayıp yanından kahkaha atarak geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Rakip takımın neden böyle bir tutum izlediği hakkında yorum yapılmadı.

MAÇA DAMGASINI VURDU

Melissa Vargas, gösterdiği performansla Polonya karşısında alınan galibiyette büyük rol oynadı.