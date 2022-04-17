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Şampiyon Vakıfbank!

Şampiyon Vakıfbank!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonra bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmış oldu. VakıfBank'ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde, rakibi Fenerbahçe Opet’i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde, rakibi Fenerbahçe Opet’i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank’ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet’i takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”

Etiketler VakıfBank AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
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