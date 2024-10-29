Sultanlar Ligi'nde derbinin kazananı Fenerbahçe
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi'nin 6'ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin setleri 25-21, 25-16 ve 25-18 sonuçlandı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, yoluna namağlup devam etti ve zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol