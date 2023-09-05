Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı

Eski futbolcu Ümit Özat, Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu getiren önemli isimlerden A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncusu Melissa Vargas’ı ırkı üzerinden hedef aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Takımımızı Avrupa’nın en büyüğü yapan maçta Melissa Vargas 41 sayıyla oynayarak şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ümit Özat ise Vargas’ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Özat’ın tepki çeken sözleri şöyle:

“Melissa Vargas bu ülkede doğup, bu ülkede büyüyüp, senin benim gibi bu dili konuşuyor olsaydı bunun kabul edilebilir bir tarafı vardı.

Milli takım bu, Vargas Brezilyalı mı normalde nereli. Kübalı. Küba Milli Takımında oynayacak potansiyeli varsa, voleybolu çok bilmiyorum… Sence gelip burada oynar mı? Bu mu abi sizin bayrak, millet, vatan duygunuz bu mu? Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Artık o kapitalist sistemde başarılı olmak için herkesi katıyorlar ya. Milli takım olgusu başka bir şey.”

Marco Aurélio Brito dos Prazeres ya da Türk vatandaşı olduktan sonraki ismiyle Mehmet Aurelio ile Ümit Özat, Fenerbahçe’de birlikte oynamışlardı.