  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı

Ümit Özat Filenin Sultanı Vargas’ı hedef aldı

Güncelleme:

Eski futbolcu Ümit Özat, Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu getiren önemli isimlerden A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncusu Melissa Vargas’ı ırkı üzerinden hedef aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Takımımızı Avrupa’nın en büyüğü yapan maçta Melissa Vargas 41 sayıyla oynayarak şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ümit Özat ise Vargas’ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Özat’ın tepki çeken sözleri şöyle:

“Melissa Vargas bu ülkede doğup, bu ülkede büyüyüp, senin benim gibi bu dili konuşuyor olsaydı bunun kabul edilebilir bir tarafı vardı.
Milli takım bu, Vargas Brezilyalı mı normalde nereli. Kübalı. Küba Milli Takımında oynayacak potansiyeli varsa, voleybolu çok bilmiyorum… Sence gelip burada oynar mı? Bu mu abi sizin bayrak, millet, vatan duygunuz bu mu? Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Artık o kapitalist sistemde başarılı olmak için herkesi katıyorlar ya. Milli takım olgusu başka bir şey.”

Marco Aurélio Brito dos Prazeres ya da Türk vatandaşı olduktan sonraki ismiyle Mehmet Aurelio ile Ümit Özat, Fenerbahçe’de birlikte oynamışlardı.

Etiketler vargas melissa vargas a milli kadın voleybol takımı ümit özat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın fiyatları zirveye demir attı
Ezber bozan keşif: ''Kont Drakula'' vegan çıktı
Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu!
Canlı yayında yüzüğünün fiyatı soruldu: Cübbeli Ahmet, böyle cevap verdi
İslam Memiş'ten altın tavsiyesi: Bu fırsat göz açıp kapayıncaya kadar geçer
Satışlar dibi gördü: İşte en ucuz sıfır otomobiller
Kırklareli'de sel felaketi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kendisinden 47 yaş küçük adamla evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman
Bir ilimizde salgın alarmı: Binlerce kişi hastanelik oldu
İngiliz turiste toplu tecavüz dehşeti! 6 kişi tutuklandı