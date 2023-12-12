Yunanistan'da maçlar seyircisiz oynanacak

Yunanistan'da taraftarlar arasında yaşanan şiddet olaylarında bir polis yaralandı. Olay sonrası ülkede 1. Futbol Ligi maçlarının 2 ay boyunca seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, yaptığı açıklamada, geçen hafta Olympiakos ile Panathinaikos voleybol takımları arasında oynanan müsabakada görevli bir polisin, 18 yaşında bir taraftarın kullandığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanmasının sporda yaşanan şiddet olaylarının ilki olmadığına dikkati çekti.

Ülkede uzun süredir yaşanan bu sorunun çözümü için hükümetin daha önce de bir dizi yasal tedbir aldığını hatırlatan Marinakis, Adalet Bakanlığının yapacağı yeni bir çalışma ile cezaların ertelenmesi şartlarının ağırlaştırılacağını kaydetti. Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını belirterek, futbolda Süper Lig maçlarının 2 aya kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Marinakis, müsabakaların seyircisiz yapılacağı sürede, Süper Lig maçlarının oynandığı statlara yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilmesi ile taraftarların kimlik göstererek ve dijital bir uygulama ile içeri alınması için altyapı oluşturulmasına yönelik hazırlık yapılacağını belirterek, olay çıkması halinde takımlara otomatik yaptırımlar uygulanmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemenin de hayata geçirileceğini kaydetti.

Olympiakos ile Panathinaikos maçı savaş yerine dönmüştü

Yunanistan'da geçtiğimiz perşembe akşamı Olympiakos ile Panathinaikos takımları arasında oynanan voleybol müsabakasında çıkan olaylarda 31 yaşında bir polis, işaret fişeği ile ağır yaralanmıştı. Polisi yaralayan 18 yaşındaki Yunanistan vatandaşı, dün polis tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.