Apple, Apple Music'te tanıtım yapmaya başladı

Apple, Apple Music'in Göz At sekmesinde özel bir tanıtım videosu göstermeye başlaması Apple Music Hi-Fi yakında duyurabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Apple Music Hi-Fi söylentisi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Apple'ın çevrim içi müzik servisi Apple Music'e yüksek kalitesi ses sunan Apple Music Hi-Fi seçeneği ekleyeceği söylenmişti. Hatta bunun AirPods 3 ile birlikte duyurulacağı öne sürülmüştü. Şimdi ise Apple bu söylentileri güçlendiren önemli bir adım attı ve Apple Music'e bir tanıtım videosu ekledi.

APPLE "ÇOK YAKINDA" DEDİ

Apple Music'e eklenen tanıtım videosu, aslında çok büyük ipuçları taşımıyor. Ancak "Çok Yakında" başlığı altındaki videonun üst kısmında "Hazır olun - müzik sonsuza dek değişmek üzere" yazıyor. Videoda ise Apple Music logosu bulunuyor. Tüm bunlar Apple Music Hi-Fi paketinin geleceği iddiasını güçlendiriyor.







AYNI FİYATA SAHİP OLABİLİR

Söylentiler, Apple Music Hi-Fi paketinin fiyatının mevcut bireysel paket ile (ABD için 9,99 dolar, Türkiye için 13,99 TL) aynı fiyata sahip olacağından yana. Ayrıca Apple Music Hi-Fi'ın yalnız gelmeyeceği, AirPods 3 ile birlikte Apple tarafından duyurulacağı iddia ediliyor. Son olarak, hem Apple Music Hi-Fi paketinin hem de AirPods 3'ün 18 Mayıs'ta (yarın) duyurulmasının beklendiğini söyleyelim.