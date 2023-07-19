ASELSAN geliştirdi: ERALP envantere girecek

ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uzun menzilli milli radarı ERAP, envantere girmek için gün sayıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen ilk uzun menzilli milli erken ihbar radar sistemi olan ERALP'in envantere girişi için geri sayım başladı.

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak.

ASELSAN’ın dikkat çeken ürünleri IDEF 2023’te sergilenecek.

YENİ NESİL BİR RADAR OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor.