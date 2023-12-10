ASELSAN'ın milli radarı ERALP düşmana korku salıyor

Türkiye, ilk uzun menzilli milli radarını ERALP, envantere girmek için gün sayıyor.

Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP envantere girmek için gün sayıyor. Türk mühendisleri tarafından üretilen ERALP, daha şimdiden diğer ülkelerin ilgisini çekmiş durumda.

ASELSAN sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ERALP-Erken İhbar Radar Sistemi'ni tanıttı.

ASELSAN X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "ERALP-Erken İhbar Radar Sistemi, sadece hava soluyan hedeflerin değil, aynı zamanda görünmezlik teknolojisine sahip veya düşük radar kesit alanlı hedeflerin de uzun mesafelerden tespit ve takip kabiliyetiyle gizli hava hedeflerini görünür kılıyor." ifadelerine yer verildi.

“ÇOK UZAK MESAFELERDEN TESPİT VE TAKİP EDEBİLİYOR”

ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla ERALP sistemi tek bir radar gibi davranabiliyor, sistem bu sayede "görünmeyeni görünür" hale getiriyor.