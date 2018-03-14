Asteroit yok etmek için nükleer bomba kullanılabilir mi?

Her ne kadar Dünya’nın bize ait olduğunu düşünsek, bu şekilde yaşasak da gezegenimizin tarihi insanlığın ortaya çıkışından ve modern hayata geçişinden çok daha eskiye dayanıyor. Bundan yıllar önce Dünya’nın hükümdarı sayılabilecek dinozorlar yeryüzünde bulunuyordu, ancak devasa bir asteroit bu canlıların neslinin tükenmesine neden olan olayları tetikledi. Peki aynı şeyin bizim de başımıza gelmeyeceğini nereden biliyoruz?

Son dönemlerde Dünya’ya bir asteroitin çarpacağı yönündeki söylentiler popülerlik kazanmaya başladı ve bu söylentilerin yaygınlaşması akıllara şu soruyu getirdi: Kendimizi savunabilir miyiz? Birçok bilim insanı ve araştırma kuruluşları bu soruya bir cevap arıyor ve bazıları asteroitlere karşı nükleer bombaları kullanabileceğimizi söylüyor. Peki bu mümkün mü?

Bu sorunun cevabını arayan Rus bilim insanları, asteroiti yok etmek için ne kadar güçlü bir nükleer bombaya ihtiyaç duyduğumuzu ortaya çıkardı.

200 metre çapında bir asteroiti ele alan araştırmacılar (200 metre pek büyük görünmeyebilir, ancak dinozorları yok eden asteroitin bile çapı yalnızca 10 km’ydi), asteroitin yok edilmesi için 3 megatonluk nükleer bombanın yeterli olabileceği sonucuna vardı. ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bombaların 15-20 kiloton, Sovyetler Birliği tarafından denenen Tsar Bomba’nın ise 50 kiloton civarında olduğu düşünülürse böyle bir nükleer bombayı üretmenin sorun olmayacağı söylenebilir.

“Asteroiti yok etmenin en iyi yolu doğru yerden vurmak”



Araştırmacılar, asteroitin hangi kısmının hedeflendiğinin de son derece önemli olduğundan bahsetti. Kraterlerin hedeflenmesinin çok daha büyük zarar vereceği paylaşıldı.

Bu araştırma sonucuna göre asteroitlerin nükleer bombalar yardımıyla durdurulabilmesi mümkün, ancak uzayda nükleer bomba kullanmanın nasıl etkileri olabileceği konusunda hala yeterli bilgiye sahip değiliz.