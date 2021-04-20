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Aylardır bekleniyordu! Apple resmen tanıttı

Apple, 20 Nisan etkinliğinde uzun zamandır beklenen AirTag takip aksesuarlarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Apple 20 Nisan etkinliğine hızlı bir giriş yaptı ve ücretli Apple Podcast aboneliği, mor iPhone 12 seçeneği başta olmak üzere bazı önemli gelişmelerden bahsetti. Daha sonra ise şirketin uzun bir zamandır beklenen ürünü AirTag sahneye çıktı.

APPLE AIRTAG ÖZELLİKLERİ
AirTag, Tile ve Samsung SmartTag benzeri bir teknoloji sunuyor ve kaybolması muhtemel olan anahtar, cüzdan gibi istediğiniz ürünleri takip etmenizi sağlıyor. Böylece kaybolmasını istemediğiniz nesneler asla kaybolmayacak. Tabi bir AirTag sahibi olursanız.


İŞTE APPLE AIRTAG'İN FİYATI
U1 çipi ile desteklenen AirTag, 1 yıldan fazla batarya ömrü sunacak. Apple'ın söylediğine göre AirTag'in Türkiye fiyatı tek paket için 299 TL, 4'lü paket için ise 999 TL.

Etiketler Apple airtag tanıtım airtag fiyatı
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