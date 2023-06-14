Bayraktar TB2’ye yoğun talep: Bir ülkeye daha ihraç edildi

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'e de ihraç edildi.

Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti.

BAYKAR tarafından yapılan duyuruda, ABD'den, Avrupa'dan ve Çin'den firmaların da yer aldığı, kazananın Bayraktar TB2 olduğun belirtildi. Çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kıran Bayraktar TB2 artık Kuveyt semalarında da görev alacak.

“HUZUR VE GÜVENLİĞİN TESİSİ İÇİN GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEK”

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek" mesajını paylaştı.