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Beklenen özellik sonunda WhatsApp'a geliyor

Beklenen özellik sonunda WhatsApp'a geliyor
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Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kullanıcılarının yıllardır beklediği özellik sonunda geliyor.

WhatsApp Web Beta’da sohbet ve gruplardaki mesajları düzenlemek için 15 dakikaya kadar zaman olacağı bildirildi. Mesajlar bir kez değil 15 dakika boyunca çok kez değiştirilebilecek.

Ancak mesajın tamamı değil sadece bir iki kelime değişiklik yapılabilecek kadar sınırlandırıldığı da öğrenildi.

WABetaInfo özelliği sosyal medya hesabından duyurdu. Bu özelliğin ileriki zamanlarda kullanıma sunulacağı da bildirildi. Ayrıca özelliğin mobile de gelebileceği iddialar arasında.

WABetaInfo paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

WhatsApp Web beta, kullanıcıların mesajları düzenlemesine izin veren bir özellik kazanıyor! WhatsApp Web Beta programına katılan kullanıcılara sunulan ilk özellik, mesajlarını 15 dakika içinde düzenlemelerine olanak tanıyor. 

 

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