ChatGPT'de kullanıcılarının canını sıkacak güncelleme
Teknoloji devi OpenAI'nin yapay zeka motoru ChatGPT'de reklam yayını dönemi resmenbaşlıyor.

ChatGPT, reklamlı abone sistemine geçmeye hazırlanıyor. Şirket, yapay zeka aracında uygulanacak reklamlara ilişkin görselleri X hesabından paylaştı.

Reklamlı ChatGPT’nin deneme süreci ABD’de başlayacak. Düzenleme ChatGPT kullanıcılarını ile ChatGPT Go isimli yeni bir abonelik modelini kapsayacak.

Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, daha önce yaptığı bir açıklamada reklamlardan nefret ettiğini ve ‘son çare’ olarak gördüğünü söylemişti.

Ancak görülen o ki "son çare" erkene alındı. ChatGPT'nin halihazırda 20 dolar ve 200 dolar olan Pro modellerinden daha ucuz olması planlanan sürüm, aylık 8 dolara satışa sunulacak.

OpenAI; reklamların, kullanıcının verdiği komutun altında olacağını belirtiyor. Örneğin ChatGPT’ye Meksika’da gezilecek yerler sorulduğunda, tatil reklamları gösterilebilecek. Şirketin paylaştığı örnek ekran görüntülerinde reklamlar afiş şeklinde yer alıyor.

